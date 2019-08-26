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ديني

كل ثلاثاء.. التليفزيون يقرر نقل 5 ندوات لعلماء الأوقاف على الهواء

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:07 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد
ينقل التليفزيون المصري، 5 ندوات متتاليات لعلماء وزارة الأوقاف، لمعالجة قضايا دينية ومجتمعية من خلال برنامج ندوة للرأي والذي تنقله القناة الثقافية في بث مباشر كل ثلاثاء بين صلاتي المغرب والعشاء.

وتذاع الندوة الأولى: الثلاثاء 27 / 8 / 2019م بعنوان: "مفهوم الهجرة بين الماضي والحاضر" من مسجد مولانا الإمام الحسين (رضي الله عنه) بمحافظة القاهرة، يشارك فيها كل من: الدكتور محمد أحمد حامد، والشيخ الشحات محمود البحيري.

وتذاع الندوة الثانية: الثلاثاء 3 / 9 / 2019م بعنوان: "السكينة وأثرها على الفرد والمجتمع" من مسجد مصطفى محمود بمحافظة الجيزة، يشارك فيها كل من: الشيخ محمد عبد المجيد عودة، والشيخ محمد حسن متولي.

كما تذاع الندوة الثالثة: الثلاثاء 10 / 9 / 2019م بعنوان: "واجب المعلم والمتعلم" من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بمحافظة القاهرة، يشارك فيها كل من: الشيخ محمود عقبة طه محمود، الشيخ محمود محمد بركات.

أما الندوة الرابعة تذاع: الثلاثاء 17 / 9 / 2019م بعنوان: "مظاهر الكبر والاستعلاء والصد عن دين الله" من مسجد أسد بن الفرات من محافظة الجيزة، يشارك فيها كل من: الشيخ رزق رجب عبد الموجود، والشيخ حمدي ربيع عبد الله.

وتذاع الندوة الخامسة: الثلاثاء 24 / 9 / 2019م بعنوان: "خطورة الجحود وكفران النعم" من مسجد صلاح الدين بالمنيل محافظة القاهرة، يشارك فيها كل من: الشيخ محمد إسماعيل محمد، الشيخ ضياء سيد نور الدين.

يأتي هذا في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام في ملف تجديد الخطاب الديني، ومن خلال الندوات المشتركة بين الوزارة وقطاع القنوات المتخصصة.

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