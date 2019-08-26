وزنه 3.5 كيلو جرام.. استئصال ورم بالمبيض لمريضة في جامعة كفر الشيخ

نجح فريق طبي بقسم النساء والتوليد في مستشفى كفر الشيخ الجامعي برئاسة الدكتور محمد خليل في استئصال ورم في المبيض وزنه 3 كيلو ونصف لمريضة تبلغ من العمر 35 عامًا، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبد العال، عميد كلية الطب.



وقال الدكتور محمد خليل، مدير مستشفى كفر الشيخ الجامعي، إن الفريق الذي أجرى الجراحة ضم الطبيب المساعد مصطفى اللقاني والطبيب محمد العربي وأخصائي التخدير الطبيب محمد قطب، مشيرًا إلى استقرار حالة المريضة .



ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرا بالقطاع الطبي وأن المستشفى الجامعي بكفر الشيخ به أحدث الأجهزة الطبية ويقدم خدمه طبية متميزة.



وأشار دسوقي، إلى أن المستشفى يضم كوادر طبية على أعلى مستوى من الخبرات التي تمكنهم من إجراء مختلف الجراحات بكفاءة.



ووجه رئيس الجامعة الشكر لفريق العمل في قسم النساء والتوليد مشيدا بمستوى أدائهم المهني لخدمة أهالي المحافظة في مختلف التخصصات الطبية .