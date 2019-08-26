الحذف أول سبتمبر..التموين تستعد لفحص تظلمات المستبعدين من الدعم

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، فحص تظلمات المنذرين من الدعم بالاستبعاد خلال المرحلة الرابعة أغسطس الجاري وحتى نهارية الشهر، للنظر في أحقيتهم للدعم من عدمه بعد إعلان معايير الاستبعاد من جانب اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.



ومن المقرر أن يستمر صرف الدعم للبطاقات التي تقدمت ببيانات تظلم حقيقية، فى حين سيتم إيقاف البطاقات عن صرف السلع اعتبارا من أول شهر سبتمبر المقبل، وذلك لمن ينطبق عليه محددات الاستبعاد بهدف وصول الدعم إلى مستحقيه.



وأتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فتح باب التظلمات أمام المنذرين بالاستبعاد من منظومة الدعم خلال المرحلة الرابعة من استهداف المستحقين وغير المستحقين عن طريق الموقع الإلكتروني لموقع إدرة دعم مصر؛ بحيث يدخل المستفيد إلى الموقع من خلال رقم بطاقة التموين والرقم القومي ويتقدم بالتظلم.



وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم حذف ١٢ فئة خلال المرحلة الرابعة للاستبعاد، هي:



- استهلاك الكهرباء للأسرة أكثر من 1000 كيلو وات



- الأسرة لديها أكثر من 3 سيارات



- الأسرة لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه



- الأسرة لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه



- الأسرة لديها سيارة فارهة أحدث من 2013



- الأسرة لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدان



- الأسرة لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه



- استهلاك الموبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه



- الأسرة لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه



- الأسرة لديها مرتب حكومي أكثر من 15 ألف جنيه



- الأسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه



- الأسرة لديها مهنة عليا