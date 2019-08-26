المشدد 5 سنوات لعامل خطف طفلة وهتك عرضها بالعاشر من رمضان

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، اليوم، حكمها بالسجن 5 سنوات لمشرف جودة بالعاشر من رمضان لقيامه بخطف طفلة وهتك عرضها بالقوة، بعدما استدرجها إلى مسكنه بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.



تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود بلاغًا من "عبدالحكيم ال " 48 سنة، فرد أمن بشركة خاصة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر، يتهم فيه "ح م " 41 سنة، مشرف جودة بمصنع ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر، بخطف طفلته "شهد" 9 سنوات، وهتك عرضها بالقوة.



وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات أن المتهم استدرج المجنى عليها حال ذهابها لشراء متطلبات لوالدتها، حيث أوهمها بأن والدتها طلبت منه شراء ملابس لها، واستدرجها إلى مسكنه وهتك عرضها بالقوة.



فيما تم ضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5049 لسنة 2019، جنايات قسم شرطة ثان العاشر من رمضان وبالعرض على النيابة العامة أحالته لمحكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها بالسجن 5 سنوات.