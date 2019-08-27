من الهندسة لتصميم الأزياء.. أحمد العجمي: صاحب بالين مش كداب.. فيديو

«صاحب بالين كداب» هذا المثل قد لا يكون حقيقيا في كل الحالات، فشاب مصري استطاع الجمع بين مجالين مختلفين، أولهما الهندسة وهي مجال دراسته، أما الثاني وسبب نجاحه الحالي هو شغفه وحبه لتصميم الأزياء.



تخرج مصمم الأزياء الشاب أحمد العجمي من كلية الهندسة في عام 2016 وعمل لفترة في نفس مجال تخصصه ولكن سرعان ما تبدل رأيه ولم يود الاستمرار، ففضل تغيير المجال ككل «شيفت كارير» وأطلق العنان لخياله في تصميم الأزياء.



بالاجتهاد والمثابرة استطاع العجمي تطويع دراسته للهندسة ودمجها بموهبته في تصميم الأزياء، ليقدم كل قطعة فريدة وكأنها صنعت خصيصا لصاحبتها "بقدم كل يوم جديد في الفاشون ديزاين" كما قال أحمد لـ«صدى البلد»، فحلم العجمي الحالي أن يصبح واحدا من أشهر مصممي الأزياء بالوطن العربي.



«أنا اتعلمت تصميم الفساتين من الهندسه» بهذه الكلمات أوضح العجمي فضل دراسة الهندسة عليه، خاصة وأن المعيدة الجامعية التي كانت تشرف عليه كانت تشجعه على رسم الباترون، أما تطوير موهبته فلم يلجأ أحمد لمتابعة أيا من مصممي الأزياء المشاهير حاليا وفضل تطويرها من خلال مشاهدة فيديوهات عبر موقع اليوتيوب.



لا يمانع أحمد العودة إلى مجال عمله الأساسي الهندسة، ولكن دون التخلي عما حققه في مجال تصميم الأزياء: "عندي فريق دلوقتي قادر يكمل باسمي" كما قال أحمد، فلا يعتبر أحمد تصميم الأزياء "رسم على ورق" كما يدعي البعض، فالمصمم مسئول عن تصميم الفستان ومدى ملائمته لمن سترتديه، ودرجات الألوان أيضا مع لون بشرتها، فضلا عن التنفيذ بالطريقة التي تجعلها متألقة.



تميز أحمد في تصميم وتنفيذ فساتين المحجبات رغم صعوبتها ولكنه لاحظ أنها الأكثر طلبا، وصمم أحمد فساتين لعدد من المشاهير منهن، الفنانة ياسمين جمال، وسالي أحمد نجمة ستار أكاديمي، ويتمنى تصميم الفساتين للشقيقتين وفاء وأيتن عامر.