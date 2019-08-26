اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع طريق شبين الكوم - طملاى بالمنوفية

عقد اليوم اللواء علاء رشاد السكرتير العام لمحافظة المنوفية اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع طريق شبين الكوم - طملاى للانتهاء منه فى أسرع وقت ممكن نظرا لأهميته الاستراتيجية ودوره فى توفير الوقت والجهد وتيسير الحركة المرورية، وذلك بحضور وكيل إدارة المرور، مدير مديرية الطرق، المستشار الهندسي بالمحافظة، ومدير عام إدارة التخطيط العمرانى، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، نائب رئيس حى غرب، ومدير عام المشروع، مدير عام شركة النيل للطرق والكبارى ، ومديرى إدارة المشروعات بالمحافظة ومديرية المساحة.



حيث وجه السكرتير العام بتحديد الجدول الزمنى لإنهاء باقى الأعمال المتبقية بالمشروع وكذا تحديد الموعد النهائي لتسليم المشروع مؤكدا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع، كما أمر السكرتير العام بالنزول إلى أرض الواقع عقب الاجتماع للمعاينة على الطبيعة ووضع العلامات الخاصة للمطالع والمنازل الخاصة بالكوبري ومدقات الخدمة الخاصة بالطريق.



كما تم مناقشة المعوقات التى تعوق دون التنفيذ والانتهاء من المشروع وقد أكد السكرتير العام على حرص المحافظة على تقديم كافة التسهيلات والإمكانيات التى تساعد على الانتهاء من هذا المشروع الحيوى الذي يربط مدينة شبين الكوم بمدينة السادات، والذى يعمل على توفير الوقت والجهد وتيسير الحركة المرورية وتقليل نسب الحوادث وتشجيع الاستثمار وإيجاد فرص عمل للشباب بالمنطقة الصناعية بالسادات ووضع المنوفية على خريطة المناطق التجارية بالإضافة إلى خدمة المدن والقري علي جانبي الطريق وتنمية مدينة السادات.



جدير بالذكر أن طريق شبين الكوم - طملاى المزدوج يقع بطول حوالى 16 كم ويعدًا محورًا رئيسيًا يربط مدينة شبين الكوم بطريق مدينة السادات عند قرية طملاى، ويرجع أهمية الطريق فى تحقيق الربط المباشر بين طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى عند مدينة السادات.