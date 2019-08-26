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رياضة

الصفاقسي التونسي يجدد مفاوضاته مع معروف يوسف

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:02 م
معروف يوسف لاعب وسط
معروف يوسف لاعب وسط فريق الزمالك
ملك موسى
جدد نادي الصفاقسي التونسي مفاوضاته مع النيجيري معروف يوسف لاعب وسط فريق الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق التونسي.

وأكد المونتينجري نيبوشا المدير الفني للفريق التونسي، انه متمسك بضم معروف من الزمالك في ظل صعوبة عودته للفريق الأبيض بسبب اكتمال عدد الأجانب بالقلعة البيضاء.

وأوضح أن فرصة معروف يوسف كبيرة في اللعب للصفاقسي التونسي، خاصة وأن نادي الشرطة العراقي الذي يسعى لضم اللاعب أيضا تعاقد مع لاعبين جدد في نفس مركز معروف يوسف ومنهم المالي أبو بكر ديارا لاعب إنبي المنضم للفريق العراقي على سبيل الإعارة.

وأضاف نيبوشا أنه يسعى لضم معروف سواء على سبيل البيع او الإعارة وفقا لما سيحدده نادي الزمالك الذي يمتلك عقد اللاعب.

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