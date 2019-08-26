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فن

ولاد رزق يتفوق على الفيل الأزرق في الإيرادات أمس لأول مرة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 05:59 م
ولاد رزق 2
ولاد رزق 2
أحمد إبراهيم
حقق أمس فيلم "ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض" إيرادات بلغت مليونًا و491 ألفًا و179 جنيهًا ليحتل المركز الأول متفوقا على الفيل الأزرق 2.

"ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك في بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين.

ويشارك في فيلم ولاد رزق 2 أيضا عدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

ومن المتوقع تقديم جزء ثالث من ولاد رزق 2 بعد نجاح الجزئين الأول والثاني.

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