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انقطاع المياه عن الأقصر يومي الأربعاء والخميس

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:53 م
انقطاع المياة عن
انقطاع المياة عن الاقصر
مصطفى كرم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، عن انقطاع المياه عن مدينة الأقصر وضواحيها يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وأوضحت الشركة في بيانها، أن انقطاع المياه سيبدأ الساعة 12 مساء وحتى الساعة 6 صباحًا لقيام الشركة ببعض أعمال الصيانة لغرف المحابس وتعديل خطوط الطرد للطلمبات بمحطتي مياه الأقصر الشرقية والغربية.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وأكدت توفير سيارات نقل مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة والاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي في حال طلب المياه ووجود اي مشكلات تواجه المواطنين .

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