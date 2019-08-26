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حوادث

اندلع بسبب ماس كهربائي.. إخماد حريق مصنع الكتان بقرية شبراملس بـ زفتى

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 07:10 م
صورة أرشيفية - حريق
صورة أرشيفية - حريق
أحمد على
شهدت قرية شبراملس بدائرة مركز زفتي بمحافظة الغربية اندلاع حريق هائل حيث التهمت نيرانه محتويات مصنع للكتان إثر ماس كهربائي مفاجئ، وشاركت 4 سيارات مطافئ في إخماد نيران الحريق وتم السيطرة على النيران دون خسائر فى الأرواح، وتم تقدير الخسائر المالية بما يزيد عن 20 مليون جنيه.

تلقي اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية إخطارا من حكمدار مديرية الأمن يفيد بنشوب حريق فى مصنع كتان بقرية شبراملس بدائرة مركز زفتي بشكل مفاجئ.

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى مكان حادث حريق مصنع الكتان وبالانتقال إلى مكان الواقعة وتم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة بـ4 سيارات مطافئ لإخماد نيران الحريق وتم السيطرة على الموقف.

وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وأمرت النيابة بندب خبراء الأدلة الجنائية وتقدير قيمة التلفيات الأولية بنحو قيمة تصل 15 مليون جنيه فأكثر.

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