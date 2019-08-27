اخبار الفن .. طليقة أحمد الفيشاوى تثير الجدل .. خضوع حلا شيحة لعملية تجميل

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
وشمت آية قرآنية.. هند الحناوى طليقة الفيشاوى تثير الجدل بـ تاتو جديد
ظهرت طليقة الفنان احمد الفيشاوى هند الحناوي، في صور متداولة على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ووضعت على ذراعها اليمنى تاتو قديما كانت قد وشمته، ولم يتم الكشف عن تفاصيله.
صغرت أنفها.. صور تؤكد خضوع حلا شيحة لعملية تجميل
أثارت الفنانة حلا شيحة جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما خضعت لأكثر من جلسة تصوير، الجدل لم يكن بسبب جراءة. الصور أو ظهور حلا شيحا بملابس قصيرة ولكن لـ تغير ملامحها.
عمل فني قادم.. شيرين سيف النصر تكشف سر تمسكها بالاعتزال السنوات الماضية
أكدت الفنانة شيرين سيف النصر، أنها تراجعت عن قرار الاعتزال وتستعد للعودة إلى الفن من خلال أكثر من عمل.
وكشفت الفنانة شيرين سيف النصر، عن سبب ابتعادها عن التمثيل وتمسكها بهذا القرار.
فنانة سعودية تكشف تفاصيل الاعتداء عليها فى لندن ..فيديو
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ويوتيوب مقطع فيديو للمطربة السعودية وعد تكشف فيه عن تفاصيل تعرضها إلى الاعتداء من جانب أحد النزلاء فى أحد الفنادق بلندن وهو سكران حيث صعد إلى غرفتها، مدعيًا أنها غرفته.
بعد وفاته .. 8 معلومات لا تعرفها عن الفنان البحريني محمد عواد
توفى امس المؤلف والمخرج والممثل المسرحى البحرينى محمد عواد عن عمر يناهز 81 عاما ونعت هيئة البحرين للثقافة والآثار الفنان الراحل.
أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاد ابنه.. ومتابعون: مش دي فترة حداد
احتفل الفنان أحمد السعدني بعيد ميلاد ابنه الصغير ياسين عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
أفلام عيد الأضحى تحقق إيرادات 2.8 مليون جنيه
شهد موسم أفلام عيد الأضحى منافسة 7 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي "ولاد رزق 2"، "الفيل الأزرق 2"، "خيال مآتة"، الجزء الثاني من "الكنز- الحب والمصير"، "انت حبيبي وبس"، "الممر" و"كازابلانكا".
وشمت آية قرآنية.. هند الحناوى طليقة الفيشاوى تثير الجدل بـ تاتو جديد
ظهرت طليقة الفنان احمد الفيشاوى هند الحناوي، في صور متداولة على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ووضعت على ذراعها اليمنى تاتو قديما كانت قد وشمته، ولم يتم الكشف عن تفاصيله.
صغرت أنفها.. صور تؤكد خضوع حلا شيحة لعملية تجميل
أثارت الفنانة حلا شيحة جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما خضعت لأكثر من جلسة تصوير، الجدل لم يكن بسبب جراءة. الصور أو ظهور حلا شيحا بملابس قصيرة ولكن لـ تغير ملامحها.
عمل فني قادم.. شيرين سيف النصر تكشف سر تمسكها بالاعتزال السنوات الماضية
أكدت الفنانة شيرين سيف النصر، أنها تراجعت عن قرار الاعتزال وتستعد للعودة إلى الفن من خلال أكثر من عمل.
وكشفت الفنانة شيرين سيف النصر، عن سبب ابتعادها عن التمثيل وتمسكها بهذا القرار.
فنانة سعودية تكشف تفاصيل الاعتداء عليها فى لندن ..فيديو
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ويوتيوب مقطع فيديو للمطربة السعودية وعد تكشف فيه عن تفاصيل تعرضها إلى الاعتداء من جانب أحد النزلاء فى أحد الفنادق بلندن وهو سكران حيث صعد إلى غرفتها، مدعيًا أنها غرفته.
بعد وفاته .. 8 معلومات لا تعرفها عن الفنان البحريني محمد عواد
توفى امس المؤلف والمخرج والممثل المسرحى البحرينى محمد عواد عن عمر يناهز 81 عاما ونعت هيئة البحرين للثقافة والآثار الفنان الراحل.
أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاد ابنه.. ومتابعون: مش دي فترة حداد
احتفل الفنان أحمد السعدني بعيد ميلاد ابنه الصغير ياسين عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
أفلام عيد الأضحى تحقق إيرادات 2.8 مليون جنيه
شهد موسم أفلام عيد الأضحى منافسة 7 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي "ولاد رزق 2"، "الفيل الأزرق 2"، "خيال مآتة"، الجزء الثاني من "الكنز- الحب والمصير"، "انت حبيبي وبس"، "الممر" و"كازابلانكا".