صغرت أنفها.. صور تؤكد خضوع حلا شيحة لعملية تجميل

أثارت الفنانة حلا شيحة جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما خضعت لأكثر من جلسة تصوير، الجدل لم يكن بسبب جراءة. الصور أو ظهورها بملابس قصيرة ولكن لتغير ملامحها.



فقد كشفت الصور عن حدوث تغيير كبير في شكل أنفها وظهرت أصغر أنفًا ليزعم الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خضوعها لعملية تجميل بالأنف ولكن حلا لم تتحدث عن هذا الأمر حتى الآن.



وكانت حلا شيحة عادت للتمثيل من خلال مسلسل زلزال وتعاونت من خلاله مع النجم محمد رمضان.