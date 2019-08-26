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فن

أفلام عيد الأضحى تحقق إيرادات 2.8 مليون جنيه

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 07:07 م
ولاد رزق 2
ولاد رزق 2
أحمد إبراهيم
شهد موسم أفلام عيد الأضحى منافسة 7 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي "ولاد رزق 2"، "الفيل الأزرق 2"، "خيال مآتة"، الجزء الثاني من "الكنز- الحب والمصير"، "انت حبيبي وبس"، "الممر" و"كازابلانكا".

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، إن الأفلام السبعة حققت إيرادات أمس وصلت الى 2 مليون و846 ألفًا و10 جنيهات.

واحتل أمس المركز الأول فيلم "ولاد رزق 2" بينما جاء فى المركز الثانى فيلم "الفيل الارزق 2" واحتل فيلم "خيال مآتة" المركز الثالث وجاء فى المركز الرابع "الكنز".

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