دورة الألعاب الأفريقية.. مصر ترفع رصيد ميدالياتها في الجمباز والقوى والرماية

واصل ابطال مصر تألقهم في دورة الالعاب الافريقية المقامة في المغرب وتستمر حتى 31 اغسطس، حيث ارتفعت غلة الميداليات في الجمباز وألعاب القوى والرماية.



وحققت البطلة المصرية ذهبية جمباز الفردي عام، وجاءت في المركز الثاني فرح سيد وتحقيقها فضية فردي عام، فيما حقق فريق السيدات ذهبية الفرق عام سيدات.



وفي ألعاب القوى ، حصد شهاب محمد ذهبية رمي القرص بعدما وصل لمسافة 59:23 مترا، وتعتبر الميدالية الذهبية هي الاولى لبعثة مصر.



وحصدت ماجى عشماوي ذهبية الرماية لدورة الالعاب الافريقية فيما جاءت المغرب في المركز الثاني والجزائر في المركز الثالث.