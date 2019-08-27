بكولية فرعوني.. راندا البحيري بإطلالة كاجول

نشرت الفنانة راندا البحيري صورة علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديو " الانستجرام" صورة لها جديدةوظهرت راندا بملابس كاجول بتوب باللون الزيتي وكارجيان باللون " التوبي ، واعتمدت راندا علي حلي بالرقبة بالتصميم الفرعوني، وتألقت بشعرها علي جانب واحد.ونالت راندا اعجاب الكثير متابعيها، ومن التعليقات التي تلقتها راندا البحيري " جميلة جدا"