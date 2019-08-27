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بكولية فرعوني.. راندا البحيري بإطلالة كاجول

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 10:10 ص
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الفنانة راندا البحيري صورة علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديو " الانستجرام" صورة لها جديدة

وظهرت راندا بملابس كاجول بتوب باللون الزيتي وكارجيان باللون " التوبي ، واعتمدت راندا علي حلي بالرقبة بالتصميم الفرعوني، وتألقت بشعرها علي جانب واحد.

ونالت راندا اعجاب الكثير متابعيها، ومن التعليقات التي تلقتها راندا البحيري " جميلة جدا"

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