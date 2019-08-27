نقيب الزراعيين: منح أوائل كليات الزراعة عضوية النقابة مجانا

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ، إن مصر ستحتفل قريبا بباكورة الانتاج الحيواني والذي تم إنتاجه من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية .



وأكد نقيب الزراعيين، في تصريحات صحفية، أن المحاور الأساسية لبناء الوطن كما أوضحها الرئيس عبد الفتاح السيسي هي التعليم والبناء والصحة، ولا يمكن النهوض بمصر دون الاعتماد علي الزراعة فكل بناء يعتمد على الزراعة لذا يجب تحفيز كل مهندس زراعى بمصر لأنه يعمل فى ظروف صعبة.



وقال الدكتور سيد خليفة أن النقابة قررت بدفع اشتراكات الطلاب المتفوقين بنقابة المهن الزراعية لأوائل الخريجين كتحفيز لهم علي استكمال مشوار تفوقهم، مضيفا: "لا نصرف مليم من اموال النقابة علي اي نشاط داخل النقابة ولكن من خلال القطاع الخاص لذا نتقدم لهم بالشكر".



كانت نقابة الزراعيين اقامت احتفالية في بداية هذا الاسبوع لتكريم أوائل كليات الزراعات بالجامعات المصرية على مستوى الجمهورية.



