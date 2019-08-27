170 مليون يورو.. برشلونة يقدم عرضه النهائي لضم نيمار

يستعد نادي برشلونة الإسباني لتقديم عرضه النهائي لإدراة باريس سان جيرمان من أجل ضم البرازيلي نميار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وذكرت صحيفة، موند ديبورتيفو" الإسبانية، أن وفدا من نادي برشلونة سيسافر إلى فرنسا، اليوم، الثلاثاء، لتقديم العرض الأخير لضم نيمار خلال الصيف الحالي.



وأضافت الصيحفة، أن وفد برشلونة سيطلب إعارة نيمار لمدة موسمين، مع أحقيقة شراءه في صيف 2021 مقابل 170 مليون يورو.



وكان نيمار انضم إلى باريس سان جيرمان صيف 2017 قادما من برشلونة، بعدما قام النادي الفرنسي بكسر الشرط الجزائي الموقع في عقده مع البلوجرانا والمقدر بـ 222 مليون يورو.



