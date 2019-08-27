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حوادث

لفتة إنسانية.. أمن بورسعيد يستجيب لمُسن ويساعده في التوجه للشهر العقاري

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 01:47 م
الامن يساعد مسن
الامن يساعد مسن
مصطفى الرماح
استجاب أمن بورسعيد لمطلب مُسن ومساعدته في التوجه لمقر الشهر العقاري لعدم قدرته على الحركة.

البداية عندما تبلغ لغرفة عمليات شرطة النجدة ببورسعيد من أحد المواطنين - مقيم بحي المناخ ببورسعيد التمس خلاله مساعدته وتوصيله إلى مقر الشهر العقاري والتأمين والمعاشات ببورسعيد، لعدم قدرته على التوجه بمفرده، نظرًا لظروفة الصحية.

على الفور تم التنسيق مع قسم حقوق الإنسان بالمديرية التوجه للمبلغ ومعاونته وتحقيق التماسه، ولاقى ذلك استحسان المواطن الذي تقدم بالشكر للأجهزة الأمنية على سرعة الاستجابة لملتمسه.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تحقيق التواصل المجتمعي على المواطنين والتعامل والفوري مع كافة البلاغات، خاصة البلاغات التي تتسم بالطابع الإنساني.

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