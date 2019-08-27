الداخلية بالمرصاد لتجار الآثار.. ضبط 30 قطعة أثرية قبل بيعها ..صور

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى استهداف العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم حيازة القطع الأثرية والحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار.





وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام عن ضبط عدد من القضايا.





تمكنت الإدارة من ضبط سائق، 40 سنة، ومقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج، لحيازته بعض القطع الأثرية بقصد الاتجار، وبحوزته 18 قطعة أثرية "14 لوحة من الحجر الجيرى- 2 رأس تمثال من الجرانيت- 1 نصف تمثال من الألباستر- 1 إناء فخارى يرجع للعصر الفرعونى" وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بالاشتراك مع شقيقه (هارب).





كما تم استهداف مسكن مزارع، 35 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج، لقيامه بالحفر والتنقيب خلسة مسكنه بقصد البحث عن الآثار، وتبين عدم تواجده، ووجود حفر مستطيل الشكل وعُثر على 2 إناء من الفخار "ترجع للعصر اليونانى والرومانى" والأدوات المستخدمة فى الحفر.





وتم ضبط عامل ، 38 سنة ، مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط لحيازته بعض القطع الأثرية بقصد الاتجار ، وبحوزته 6 قطع أثرية "4 تمثال أوشابتى من الحجر الجيرى- 2 عملة معدنية برونزية يرجع للعصر الفرعونى واليونانى والرومانى" وبتفتيش مسكنه تبين وجود حفر دائرى الشكل وعُثر على الأدوات المستخدمة فى الحفر، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والتنقيب عن الآثار .





كما تم ضبط عامل، 25 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط لحيازته بعض القطع الأثرية بقصد الاتجار، وبحوزته 4 قطع أثرية "2 عصارة زيوت من الحجر الجيرى- قطعة حجرية عليها نقوشات ورسومات إناء فخارى يرجع للعصر الفرعونى " وبتفتيش مسكنه تبين وجود حفر مستطيل الشكل وعُثر على الأدوات المستخدمة فى الحفر.





وتم أيضا ضبط عاطل ، 27 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة الأقصر، محكوم عليه بالحبس 3 سنوات فى قضية "ضرب" لقيامه بالحفر والتنقيب بمسكنه خلسة بقصد البحث عن الآثار ، وتبين وجود حفر مستطيل الشكل وعُثر على الأدوات المستخدمة فى الحفر، وبمواجهته إعترف بقيامه بالحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.