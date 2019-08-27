استولو على مليون و130 الف جنيه.. ضبط سيدة ونجلها نصبا على مواطنين بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط سيدة ونجلها لقيامهما بالإستيلاء على مبالغ مالية من بعض المواطنين بالدقهلية تجاوزت المليون جنيه بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية والأعشاب مقابل أرباح مالية.



تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا من عدد من المواطنين مقيمين بمحافظة الدقهلية، بقيام 3 أشخاص (طبيب "متوفى" - زوجة الأول –طالب جامعى "نجلهما" مقيمين بدائرة قسم شرطة أول الدقهلية) بتلقى مبالغ مالية من الشاكين على مدار عامى 2017 / 2018 بلغ إجماليها ( 1.130.000 - مليون ومائة وثلاثون ألف جنيه) بقصد توظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية والأعشاب مقابل حصولهم على أرباح شهرية من خلال شركة مملوكة لهم ، والكائن مقرها بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح، ورفضوا رد أصل المبالغ المالية للشاكين.



باستدعاء الثانية والثالث، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما للواقعة بالاشتراك مع الأول المتوفى والإستيلاء على أموال الشاكين على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح شهرية.