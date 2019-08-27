تجديد حبس رانيا جويلي في اتهامها بنشر أخبار كاذبة.. تفاصيل

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس رانيا جويلي 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معها بمعرفة النيابة لاتهامها بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.



ووجهت النيابة للمتهمة في القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.