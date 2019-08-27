إحالة أوراق المتهم عادل خلف في قضية خلية الوراق إلى المفتي

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة ، إحالة أوراق المتهم عادل خلف إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه، وحددت جلسة 26 أكتوبر القادم للنطق بالحكم لجميع المتهمين، مع استمرار حبس المتهمين جميعا.





جاء ذلك خلال جلسة إعادة محاكمة 5 متهمين بـ "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت.صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل وجمال أحمد.كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.وكانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين.وكانت نيابة شمال الجيزة الكلية أمرت بإحالة 9 متهمين بتأسيس خلية الوراق الإرهابية إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بقتل أمين شرطة وصديقه بقسم شرطة الوراق.وكشفت التحقيقات أن المتهمين أسسوا جماعة إرهابية أطلقوا عليها "خلية الوراق"، وحددوا عدة أهداف من بينها استهداف منشآت الدولة واغتيال عدد من رجال الشرطة والجيش.وأضافت التحقيقات، أن المتهمين اغتالوا أمين شرطة بقسم الوراق يوم راحته الأسبوعية، حيث توجهوا للمكان المتواجد به بصحبة عدد من أصدقائه وأطلقوا صوبه وابلا من الأعيرة النارية فأردوه قتيلًا.