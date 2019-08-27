دورة الألعاب الإفريقية.. الرباعة المصرية بسمة عماد تحصد 3 ميداليات فضية

توجت لاعبة المنتخب المصري لرفع الأثقال بسمة عماد بثلاثة ميداليات فضية في منافسات رفع الأثقال بوزن 59 كجم لتضيف 3 ميداليات فضية للبعثة المشاركة فى دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب.
ونجحت الرباعة المصرية فى تحقيق الفضه فى الكلين والنطر بوزن 114 كيلو جراما وفضية المجموع ب 202 كيلو جرام.
وكانت قد بدأت أول أمس الأحد منافسات رفع الأثقال بصالة النهضة بمدينة الرباط عاصمة المغرب الإدارية.
ونجحت الرباعة المصرية فى تحقيق الفضه فى الكلين والنطر بوزن 114 كيلو جراما وفضية المجموع ب 202 كيلو جرام.
وكانت قد بدأت أول أمس الأحد منافسات رفع الأثقال بصالة النهضة بمدينة الرباط عاصمة المغرب الإدارية.