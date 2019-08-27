دورة الألعاب الإفريقية.. الرباعة المصرية بسمة عماد تحصد 3 ميداليات فضية

توجت لاعبة المنتخب المصري لرفع الأثقال بسمة عماد بثلاثة ميداليات فضية في منافسات رفع الأثقال بوزن 59 كجم لتضيف 3 ميداليات فضية للبعثة المشاركة فى دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب.



ونجحت الرباعة المصرية فى تحقيق الفضه فى الكلين والنطر بوزن 114 كيلو جراما وفضية المجموع ب 202 كيلو جرام.



وكانت قد بدأت أول أمس الأحد منافسات رفع الأثقال بصالة النهضة بمدينة الرباط عاصمة المغرب الإدارية.