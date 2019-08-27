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رياضة

دورة الألعاب الإفريقية.. الرباعة المصرية بسمة عماد تحصد 3 ميداليات فضية

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 04:54 م
صدى البلد
ريهام بكير
توجت لاعبة المنتخب المصري لرفع الأثقال بسمة عماد بثلاثة  ميداليات فضية في منافسات رفع الأثقال بوزن 59 كجم لتضيف 3 ميداليات فضية للبعثة المشاركة فى دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب.

ونجحت الرباعة المصرية فى تحقيق الفضه فى  الكلين والنطر بوزن 114 كيلو جراما وفضية المجموع ب 202 كيلو جرام.

وكانت قد بدأت أول أمس الأحد منافسات رفع الأثقال بصالة النهضة بمدينة الرباط عاصمة المغرب الإدارية.

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