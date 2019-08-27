سعر سكودا فابيا مستعملة موديل 2005 في مصر

سكودا فابيا مستعملة موديل 2005..



أصبحت أسعار السيارات لغزا محيرا هذه الأيام حيث تتغير أسعارها بسرعة كبيرة، ما يجعل أصحاب السيارات لا يستطيعون تحديد أسعار سياراتهم الآن بسوق المستعمل أو متابعة أسعار السيارات التي يريدون شراءها.



ولمعرفة سعر السيارة سكودا فابيا موديل 2005، قال خبراء السيارات إن متوسط سعر هذه السيارة بالسوق الآن نحو 90 ألف جنيه.



