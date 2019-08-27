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سيارات

سعر سكودا فابيا مستعملة موديل 2005 في مصر

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 05:54 م
سكودا فابيا
سكودا فابيا
صدى البلد
سكودا فابيا مستعملة موديل 2005..

أصبحت أسعار السيارات لغزا محيرا هذه الأيام حيث تتغير أسعارها بسرعة كبيرة، ما يجعل أصحاب السيارات لا يستطيعون تحديد أسعار سياراتهم الآن بسوق المستعمل أو متابعة أسعار السيارات التي يريدون شراءها.

ولمعرفة سعر السيارة سكودا فابيا موديل 2005، قال خبراء السيارات إن متوسط سعر هذه السيارة بالسوق الآن نحو 90 ألف جنيه.

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