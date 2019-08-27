دعاه للمشاركة بـ هنا نصلى معا.. محافظ جنوب سيناء يلتقي التشكيلي العالمي مليكة

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بشرم الشيخ الفنان التشكيلي العالمي الدكتور جمال مليكة، ضمن استعدادات إقامة ملتقي سانت كاترين الخامس للتسامح الديني " هنا نصلي معا" والذي سيعقد بمدينة سانت كاترين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2019، وتقيمه المحافظة بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية، الأوقاف، الآثار، البيئة، السياحة، الثقافة، الإستثمار والتعاون الدولي، الشباب والرياضة، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللجنة الدينية بمجلس النواب.



ودعا "فودة" الفنان التشكيلي العالمي، للمشاركة في الملتقي حيث سيقوم بعمل جدارية كبيرة يبلغ حجمها ١٠ متر مربع فى نفس وقت عزف الاوركسترا خلال الحفل الرئيسي، ويعبر فيها الفنان عن رحلة العائلة المقدسة بمصر ورموز بعض الأماكن الهامة التى مرت بها.



وأوضح الفنان مليكة أنه سوف يصل قادما من ميلانو إلى مدينة سانت كاترين خصيصا لهذا الحدث مصاحبا كضيف للمهرجان المخرج العالمى السويسري ستيفانوفيك دراجو، مؤسس مهرجان الأفلام القصيرة بمدينة لوجانو بسويسرا، والانوريفولى الإيطالى نيكولينو لا جامبا.



جدير بالذكر فى ملتقى سانت كاترين ٢٠١٨ قام الفنان بعمل جدارية كبيرة بنفس الحجم وبيعت فى مزاد وتبرع بثمنها لصندوق تحيا مصر.