سارة نونو تكتفي بـ فضية السلاح بالألعاب الإفريقية

اكتفت اللاعبة المصرية سارة نونو بالميدالية الفضية في منافسات السلاح، لتضيف ميدالية جديدة لبعثة مصر المشاركة في الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب.



وخسرت اللاعبة المصرية نهائي السلاح للسيدات أمام منافستها المصنفة عالميا التونسية سارة بسيس، لتنجح التونسية في الفوز بنتيجة ١٥-٩.



وتوجت المصرية ناردين إيهاب ببرونزية ذات المنافسات بعدما خسرت نصف النهائي أمام بطلة تونس.



