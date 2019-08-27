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ببطن مكشوف وأوف شولدر.. ملك قورة تتألق فى الساحل الشمالى

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 07:35 م
ملك قورة
ملك قورة
هاجر هانئ
حرصت الفنانة ملك قورة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، صورا جديدة لها خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية فى الساحل الشمالى.

ظهرت ملك فى الصور بإطلالة عصرية، مرتدية بلوزة سوداء تميزت بصيحة الأوف شولدر وكشفت البلوزة عن جزء من بطنها، فيما نسقت معها تنورة سوداء اتسمت بالرسومات البسيطة.

فيما بدت بخصلات شعرها المنسدلة على كتفيها بشكل عشوائى، ووضعت مكياجا جذابا ارتكز على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

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