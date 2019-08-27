رئيس اتحاد كرة اليد يحضر افتتاح مونديال الأندية بالسعودية

حضر المهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد، افتتاح مونديال الأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"، مساء اليوم الثلاثاء بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.



وتلقى هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد دعوة من الاتحاد السعودي برئاسة محمد المنيع لحضور حفل افتتاح البطولة، ليطير من اليونان عقب حضوره للجمعية العمومية لاتحاد دول البحر المتوسط، والمقام على هامش بطولة البحر المتوسط لكرة اليد الشاطئية.



وافتتحت مساء اليوم بطولة "سوبر جلوب" من خلال حفل حضره الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وعقب الافتتاح أقيمت مباراة النصر السعودي ونيويورك سيتي الأمريكي، والتي شهدت فوز الفريق السعودي.



وكان كييل الألماني قد فاز على جامعة سيدني الأسترالي عصر اليوم ليواجه الزمالك في لقاءات دور الثمانية والمقرر له الواحدة والنصف ظهر غد الأربعاء.