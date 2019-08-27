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رياضة

أستون فيلا يضرب ألكساندرا بسداسية في الكأس.. في غياب تريزيجيه

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 10:50 م
أستون فيلا
أستون فيلا
أحمد هاني
حقق فريق أستون فيلا فوزا كبيرا على كرو ألكساندر بستة أهداف لهدف على أرضية ملعب "ألكساندرا ستاديوم"، ضمن منافسات الدور الثانى فى بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

استطاع الفيلانز أن يسجلوا ثلاثة أهداف في الشوط الأول من المباراة ليضمنوا التأهل إلى الدور التالي من البطولة، كما عزز كينان ديفيس من تقدم فريقه بالهدف الرابع مع بداية الشوط الثاني.

كما أضاف فريدريك جولبيرت خامس الأهداف قبل أن يقلص ريان وينتل النتيجة لأصحاب الأرض، قبل أن يختتم جاك غراليش شريط الأهداف بالهدف السادس.

ويعتبر تقدم أستون فيلا تقدم منطقي لأن جميع إحصائيات المباراة في صالحه وهو صاحب نسبة الاستحواذ الأكبر التي بلغت 64%.

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