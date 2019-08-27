الاشمونى سكرتيرا عاما لمحافظة البحيرة

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية القرار رقم 385 لسنة 2019 م والخاص بندب حازم محمد حسن الاشمونى من العاملين بالدرجة العالية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية للعمل فى وظيفة سكرتير عام محافظة البحيرة نقلا من وظيفة سكرتير مساعد لمحافظة البحيرة لمدة عام.



كان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قد أرسل مذكرة لوزير التنمية المحلية لتزكية السكرتير العام المساعد للعمل كسكرتير عام للمحافظة خلفا للمهندس عبد الرحمن الشهاوى الذى بلغ السن القانونى.



يذكر ان محافظة البحيرة قد أقامت احتفالية مساء بمجمع دمنهور الثقافى بحضور اللواء هشام آمنة واللواءين سمير سلام وعمر الشوادفى - محافظا الدقهلية السابقين لتكريم المهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام لمحافظة البحيرة لبلوغه سن المعاش.



وتعتبر الاحتفالية نموذجًا للوفاء والخلق الرفيع تجاه كل من أخلص فى خدمة وطنه بصدق، مشيرين إلى فترة عملهما مع السكرتير العام فى محافظة الدقهلية كانت نموذجًا الانضباط الإداري وحب واحترام العمل .