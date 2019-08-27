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رياضة

النجم الساحلي: نسعى لإنهاء أزمة كوليبالي.. ويتم تأهيل اللاعب للمشاركة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 11:43 م
سليمان كوليبالي.
سليمان كوليبالي.
عمرو ابوبكر
أكد قيس عاشور المتحدث الرسمي باسم فريق النجم الساحلي التونسي، أن هناك جلسة عُقدت بين رئيس النادي مهدي العجيمي مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب بشأن أزمة اللاعب سليمان كوليبالي.

وقال عاشور في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "سنصل لاتفاق مع الأهلي يرضي جميع الأطراف، وسوف يتم تأهيل ليكون جاهزا للمشاركة مع فريق النجم".

وأردف: كنا متأكدين من إنهاء الأزمة مع النادي الأهلي، ونمتنى مواجهته بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

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