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الأرصاد تكشف حقيقة تأثير حرائق غابات الأمازون على مصر.. فيديو

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:18 ص
حرائق غابات الامازون
حرائق غابات الامازون
آيات أحمد
كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، تأثير حرائق غابات الأمازون على حالة الطقس، مؤكدًا أن حرائق الغابات ستؤثر على المناخ بشكل ملحوظ، وضار جدًا.

وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن تلك الغابات كانت تنتج ما يقرب من 20% من نسبة الأكسجين فى العالم، مشيرا إلى أنه سيتم إنتاج كميات كبيرة من أول وثانى أكسيد الكربون ما سيؤثر على المناخ.

وقال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنه لو تساقط أمطار ستكون الامطار حمضية وستؤثر على الأرض والإنسان والحيوان، موضحا أن مصر ستتأثر بالتأكيد بحرائق غابات الامازون كما أنها ستؤثر على المناخ العالمى كله.

وأردف رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن التأثير لن يظهر فجأةً ولكن سيظهر على المدى الطويل، مضيفًا أنه يجب زيادة الرقعة الخضراء بقدر الإمكان لأنها المتنفس الوحيد لاسترجاع المناخ كما كان.

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