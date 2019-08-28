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غلق 8 عيادات خاصة و6 معامل تحاليل في حملة لصحة بني سويف

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 10:39 ص
غلق 8 عيادات خاصة
غلق 8 عيادات خاصة و6 معامل تحاليل في حملة لصحة بني سويف
محمد عبد الحليم
شنت إدارة العلاج الحر بمديرية صحة بني سويف، اليوم الأربعاء، حملة موسعة على المنشآت الطبية في مركزي بني سويف وببا، بناء على توجيهات الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل الوزارة، وبإشراف الدكتور أحمد بغدادي، مدير إدارة الطب العلاجي.

ومرت الحملة التي قادها الدكتور بسام رونز، مدير إدارة العلاج الحر، يرافقه الدكتور مصطفى جمال والدكتورة شيرين سعيد على 38 منشاة طبية بمركزي بني سويف وببا وذلك للتأكد من تقديم الخدمة الصحية للمواطنين فى ظل خطة مديرية الصحة ببني سويف لضبط منظومة المنشآت الطبية الخاصة والرقابة المستمرة عليها.

وأسفرت الحملة عن إنذار ٣ مستشفيات خاصة وتحرير محضر إثبات حالة لحضانتين وذلك لعدم الترخيص و تم تحرير ٦ محاضر فض أختام و إصدار قرار غلق لـ ٨ عيادات خاصة، و٦ معمال تحاليل ومركز أسنان.
غلق 8 عيادات خاصة و6 معامل تحاليل في حملة لصحة بني سويف
غلق 8 عيادات خاصة و6 معامل تحاليل في حملة لصحة بني سويف
غلق 8 عيادات خاصة و6 معامل تحاليل في حملة لصحة بني سويف

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