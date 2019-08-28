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السيسي لرئيس جامعة هيروشيما: مهتمون بتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 12:43 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد المنعم
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في يوكوهاما ميتسو أوتشي، رئيس جامعة هيروشيما، وذلك على هامش انعقاد القمة السابعة للتيكاد.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس جامعة هيروشيما رحب بالرئيس في اليابان، مستعرضًا أنشطة التبادل الطلابي التي تضطلع بها الجامعة مع مصر، فضلًا عن كونه أحد أعضاء مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المشاركة القائمة بين جامعة الجلالة وجامعة هيروشيما والتي ستقوم بمقتضاها جامعة هيروشيما بالتعاون مع جامعة الجلالة في تشغيل الكليات بها وفقًا لنظم التعليم بجامعة هيروشيما.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد اهتمام الدولة المصرية بتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا في هذا الصدد بنموذج الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك باعتبارها من أهم مشاريع التعاون الثنائي بين البلدين، ومعربًا عن تقديره للدعم الياباني المتواصل للمشروعات ذات الصلة بالارتقاء بالتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وأمله في تعميق هذا التعاون من خلال تعميم التجربة اليابانية في التعليم في مصر وزيادة المنح الدراسية المقدمة للطلاب المصريين إلى اليابان.

السيسي لرئيس جامعة هيروشيما: مهتمون بتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي
السيسي لرئيس جامعة هيروشيما: مهتمون بتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي

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