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إلهام أبو الفتح
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سيارات

مواصفات أودي RS Q8 الجديدة.. تعرف عليها

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 05:57 م
سيارات أودي
سيارات أودي
صدى البلد
ظهرت النسخة التجريبية أودي RS Q8 خلال الاختبارات فى الشوارع العامة وتحمل السيارة اودى RS Q8 محرك V8 بسعة 4000 سى سى ثنائى التوربو وهو نفس محرك لامبورجيني أوروس مع تخفيض قوته 600 حصان.

وتبدو السيارة بمظهر هجومى وتصميم أكثر ديناميكية ويبدو المصد الأمامي أكثر حدة ، داخل المقصورة.

وزودت السيارة بمقاعد أكثر رياضية ومواد أخف وزنًا (مصنوعة من ألياف الكربون).

ومن الممكن أن يكون هذا الطراز مزودًا بمقاعد قابلة للطي وكراسي سباق Recaro.

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