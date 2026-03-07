تعليـم دمياط: الاهتمام بمهارات التأسيس والتقييمات الأسبوعية

تفقد ياســر عمــاره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم ، عدداً من المدارس التابعة لإدارتي دمياط وعزبة البرج التعليمية، والتي تعمل بنظام الفترتين أو الجداول الممتدة ليوم السبت.

​

​استهل "وكيل الوزارة" جولته بزيارة مدرسة شطا العزبي الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة دمياط التعليمية.

وحرص "عمـــاره" خلال تفقد الفصول على التفاعل المباشر مع التلاميذ، حيث أجرى اختبارات سريعة لقياس مهارات القراءة والكتابة لديهم، مؤكداً أن التأسيس الصحيح في المرحلة الابتدائية هو الركيزة الأساسية لتطوير مستوى الطالب في المراحل اللاحقة.

​عقب ذلك، انتقل "وكيل الوزارة" إلى إدارة عزبة البرج التعليمية، حيث زار مدرسة الإعدادية بنين.

وخلال جولته بالفصول الدراسية، شدد ياسر عمارة على عدة نقاط جوهرية لضمان جدية العام الدراسي، كان أبرزها ​تفعيل التقييمات الأسبوعية لضمان الوقوف على المستوى الحقيقي للطلاب ومعالجة نقاط الضعف أولاً بأول.

​وتوجيه إدارة المدرسة بضرورة متابعة غياب وحضور الطلاب بشكل دقيق، وتوعيتهم بأهمية التواجد داخل الحرم المدرسي للاستفادة من الشرح المباشر والتأكد من توفر كافة الوسائل التعليمية التي تخدم المنهج الدراسي.

اختتم ياســر عمــاره جولته بالتأكيد على أن المديرية تضع مصلحة الطالب فوق كل اعتبار، مع استمرار الجولات الميدانية المفاجئة لضمان انتظام العمل بالمنظومة التعليمية في كافة ربوع المحافظة.