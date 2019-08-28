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محافظات

استرداد 966 ألف متر تعدي بمنطقة حوض الدرس في السويس

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 06:34 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
حسن غنيمة
قام خالد سعداوي سكرتير عام مساعد محافظة السويس يرافقه العميد أحمد الإسكندراني رئيس حي السويس وأمل إبراهيم سكرتير الحي والإدارات الهندسية بإزالة تعدي عبارة عن أحواض مزارع سمكية مقسمة من قبل بعض المواطنين بمنطقة حوض الدرس بحي السويس على مساحة 966 ألف متر ، وتم استرداد الأراضي والتحفظ عليها .

جاء ذلك بناء علي توجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس للحفاظ على أملاك الدولة الزراعية وتنفيذ القانون.

وكلف المحافظ حي السويس بالتحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمتعدين.

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