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رياضة

فرح أحمد تحقق ذهبية متوازي الجمباز وزينة إبراهيم الفضية بـ الألعاب الإفريقية

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 07:54 م
فرح احمد
فرح احمد
عمرو الحلواني
حققت فرح أحمد الميدالية الذهبية لمنافسات متوازي الجمباز بدورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب.

جاء في المركز الثاني والميدالية الفضية اللاعبة زينة إبراهيم .

كانت نانسي طمان حققت ذهبية حصان القفز في منافسات الجمباز بدورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب.

جاءت فرح سيد في المركز الثاني بالميدالية الفضية.

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