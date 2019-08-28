فرح أحمد تحقق ذهبية متوازي الجمباز وزينة إبراهيم الفضية بـ الألعاب الإفريقية

حققت فرح أحمد الميدالية الذهبية لمنافسات متوازي الجمباز بدورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب.



جاء في المركز الثاني والميدالية الفضية اللاعبة زينة إبراهيم .



كانت نانسي طمان حققت ذهبية حصان القفز في منافسات الجمباز بدورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب.



جاءت فرح سيد في المركز الثاني بالميدالية الفضية.