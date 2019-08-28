ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك ضد مصر المقاصة .. عبدالله جمعة يسجل هدفا عالميا .. فيديو

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 08:19 م
غبدالله جمعة
غبدالله جمعة
يسرى غازى
أحرز عبدالله جمعة الهدف الأول لفريق الزمالك من تسديدة صاروخية فى مرمى مصر المقاصة بالدقيقة العاشرة في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد برج العرب فى إطار دور الثمانية فى كأس مصر.

بدأ اللقاء بوقوف لاعبى الفريقين دقيقة حدادا على روح الراحل ممدوح هاشم نجم لعبة كرة اليد السابق فى نادى الزمالك وشهدت الدقائق الأولى استحواذ زملكاوى وضفط متقدم من جانب لاعبى المقاصة.

تلقى محمد أونجم فى الدقيقة الثالثة تمريرة طولية داخل منطقة الجزاء نجح مدافعى المقاصة فى إبعاد الكرة والحصول على ضربة حرة ومرر حمدى النقاز كرة داخل منطقة الجزاء أبعدها عبدالعزيز نوبى إلى ضربة ركنية لصالح الزمالك.

سدد فرجاني ساسى فى الدقيقة الخامسة كرة قوية برأسه من ضربة ركنية تمر إلى جوار مرمى أحمد عادل عبدالمنعم حارس المقاصة وسدد صلاح ريكو لاعب الفريق الفيومى كرة قوية فى الدقيقة السادسة تمر إلى جوار مرمى محمد عواد حارس الزمالك.

دفع الصربي ميتشو مدرب الفارس الأبيض بتشكيلة جاءت على النحو التالي: فى حراسة المرمى محمد عواد وبخط الدفاع عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز وفى خط الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمود شيكابالا ومحمد اوناجم وفى خط الهجوم عمر السعيد.

ولجأ ميدو إلى الاستعانة بتشكيل مكون من: فى حراسة المرمى أحمد عادل عبد المنعم وبخط الدفاع عصام صبحي وأحمد عبد العزيز مودي وشريف حازم وأحمد محسن وفى خط الوسط خالد أوتشو وصلاح ريكو ومحمد إبراهيم وميدو جابر وبخط الهجوم ايدو موسيس وصلاح أمين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك والجونة .. تعادل سلبي وأخطاء دفاعات الأبيض كارثية بعد 20 دقيقة

من ركلة جزاء.. محمود علاء يحرز هدف الزمالك في مرمى الإسماعيلي .. فيديو

الأهلي ضد الزمالك .. التعادل السلبي يسيطر والأبيض الأخطر بعد 20 دقيقة

ترشيحاتنا

منعاً للإحراج.. قطر تضطر إلى سحب أموالها من أوروبا

حكم النوم على البطن حرام أم مكروه .. الإفتاء تجيب

مجزرة في عمومية اتحاد الكرة بسبب لائحة فيفا 2019

قانون الخدمة المدنية.. 2.5 % علاوة ترقية من الأجر الوظيفي

فيفي عبده بإطلالة شبابية .. والجمهور: صاروخ الأجيال

تعرف على موعد مباراة مصر وإيطاليا فى كأس العالم للكرة الطائرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبس مدير شبكات الصرف الصحي بالجيزة فى حادث غرق الطفل ياسين ..صور

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد إطلالات محتشمة وجريئة لـ غادة رجب

بعد رسالة غزل .. شاهد جمال وأناقة المذيعة اللبنانية كريستيان