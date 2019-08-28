الزمالك ضد مصر المقاصة .. عبدالله جمعة يسجل هدفا عالميا .. فيديو

أحرز عبدالله جمعة الهدف الأول لفريق الزمالك من تسديدة صاروخية فى مرمى مصر المقاصة بالدقيقة العاشرة في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد برج العرب فى إطار دور الثمانية فى كأس مصر.



بدأ اللقاء بوقوف لاعبى الفريقين دقيقة حدادا على روح الراحل ممدوح هاشم نجم لعبة كرة اليد السابق فى نادى الزمالك وشهدت الدقائق الأولى استحواذ زملكاوى وضفط متقدم من جانب لاعبى المقاصة.



تلقى محمد أونجم فى الدقيقة الثالثة تمريرة طولية داخل منطقة الجزاء نجح مدافعى المقاصة فى إبعاد الكرة والحصول على ضربة حرة ومرر حمدى النقاز كرة داخل منطقة الجزاء أبعدها عبدالعزيز نوبى إلى ضربة ركنية لصالح الزمالك.



سدد فرجاني ساسى فى الدقيقة الخامسة كرة قوية برأسه من ضربة ركنية تمر إلى جوار مرمى أحمد عادل عبدالمنعم حارس المقاصة وسدد صلاح ريكو لاعب الفريق الفيومى كرة قوية فى الدقيقة السادسة تمر إلى جوار مرمى محمد عواد حارس الزمالك.



دفع الصربي ميتشو مدرب الفارس الأبيض بتشكيلة جاءت على النحو التالي: فى حراسة المرمى محمد عواد وبخط الدفاع عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز وفى خط الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمود شيكابالا ومحمد اوناجم وفى خط الهجوم عمر السعيد.



ولجأ ميدو إلى الاستعانة بتشكيل مكون من: فى حراسة المرمى أحمد عادل عبد المنعم وبخط الدفاع عصام صبحي وأحمد عبد العزيز مودي وشريف حازم وأحمد محسن وفى خط الوسط خالد أوتشو وصلاح ريكو ومحمد إبراهيم وميدو جابر وبخط الهجوم ايدو موسيس وصلاح أمين.