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وزير الدفاع الأمريكي يوجه رسالة إلى الحلفاء وإيران

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 08:24 م
وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
وكالات
أكد مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن حلفائها، مشيرا إلى أنه يتم التواصل مع عدد من الدول لتأمين الملاحة في منطقة الخليج.

وقال إسبر إن واشنطن لا تسعى إلى خوض حرب مع إيران، ولكنها تسعى للتأكد من حرية الملاحة في منطقة الخليج وردع الاستفزازات.

وحول التوترات بين تركيا والولايات المتحدة بسبب صفقة الدفاع الروسية، قال الوزير الأمريكي إن "كنت واضحا مع الأتراك فإما مقاتلات إف 35 أو منظومة إس 400 الروسية ولا يمكن الجمع بينهما".

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