بالبشكير أسما شريف منير وزوجها علي الفراش في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة اسما شريف منير جمهورها بصورة جديدة لها مع زوجها الفنان محمود حجازي عبر موقع الصور الشهير انستجرام.



وظهرت اسما شريف منير وهي في جلسة تصويرية مع زوحها محمود حجازي ب البشكير علي السرير داخل غرفتهم وفيما ظهر محمود حجازي وهو يقرا بالجورنال وامامهم الفطور الي السرير.



ولقيت الصورة ردود اواسعة من متابعيهم عبر انستجرام



تقدم اسما شريف منير برنامج "أنا وبنتي" مع والدها النجم شريف منير على قناة ON E، وحققت نجاحا واضحا خلال الفترة الماضية خاصة بعد دخولها في تجربة البرامج لأول مرة.

