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رياضة

اشتباك حاد بين وليد ازارو وأحد رموز الاهلي.. والمجلس يقرر رحيل اللاعب

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 11:28 م
وليد ازارو لاعب النادي
وليد ازارو لاعب النادي الأهلي
حسام الحارتي
قالت الإعلامية فرح علي ، أن مسؤولي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في حالة استياء من وليد أزارو لاعب الفريق الأول .

وأضافت" فرح"، خلال تقديم برنامجها المذاع عبر فضائية " تايم اسبورت "، أن وليد أزارو قام بافتعال أزمة داخل النادي مع أحد كبار ورموز النادي الأهلي.

وتابعت :" أحد الأعضاء وكبار النادي الأهلي تحدث مع وليد أزارو بسبب انخفاض مستواه مما أدي إلي حدوث اشتباك بينهما كاد ان يصل إلي التطاول بالايدي".

وأكدت أنه عقب نشوب ذلك الخلاق قرار مسئولو النادي الأهلي رحيل وليد أزارو في اسرع وقت ممكن.

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