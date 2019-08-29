رئيس جامعة القاهرة: 150 ألف جنيه مكافأة النشر في مجلتي Science أو Nature

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه تم دعم صندوق الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة بمبلغ 30 مليون جنيه من الموارد الذاتية للجامعة.





وأضاف أنه يتم منح أعضاء هيئة التدريس خصم 50% على الخدمات التي تقدمها الجامعة مثل خدمات المركز الاجتماعي، و25% لأبنائهم في برامج الساعات المعتمدة وبرامج الدراسة باللغة الإنجليزية.

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن صرف مكافأة قدرها 150 ألف جنيه للباحثين الذين ينشرون بحوثًا علمية في مجلتي science أو Nature لتشجيع النشر في المجلات العلمية الدولية؛ إضافة إلى تحمل الجامعة تكاليف نشر البحث.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور محمد الخشت، اليوم، الخميس، بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة لعرض إنجازات جامعة القاهرة خلال العام 2018 - 2019.كما أعلن عن زيادة مكافأة النشر العلمي الدولي هذا العام بنسبة 100%.وقال الدكتور محمد الخشت، إنه قام خلال العامين الماضيين بإتخاذ عدة قرارات من شأنها تحسين أوضاع هيئة التدريس المادية، ومنها زيادة مكافأة الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، وزيادة مكافأة تحكيم رسائل الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى تخصيص مكافآت تدريس البرامج المتميزة، وإلغاء الرسوم المفروضة في شكل تبرعات إجبارية على أعضاء هيئة التدريس والتي يسددونها عند القيام بالإعارات أو الإجازات أو مرافقة الزوج أو الزوجة.