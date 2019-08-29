السيطرة على حريق هائل بزراعات النخيل جنوب الأقصر

نجح رجال الحماية المدنية بجنوب الأقصر في السيطرة على حريق نشب في زراعات النخيل بجنوب مركز إسنا.



وتلقى اللواء أيمن راضي، مدير أمن الأقصر، إخطارا من قسم الإطفاء بإسنا يفيد باندلاع الحريق فى كرم نخيل، بقرية المساوية، التابعة لمجلس قروى النمسا بإسنا.



وعلى الفور، انتقلت سيارات الإطفاء، وأسفر عن تفحم أكثر من 15 نخلة وشجرة تين ومانجو، والمملوكة لـ"سعد. م" وشقيقه، وجرى إخماد الحريق دون خسائر في الأرواح.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ إخطار النيابة.