رئيس جامعة سوهاج يفتتح معرض أجري - تك الزراعي.. صور

افتتح الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج معرض أجري – تك للزراعة المستدامة والتصنيع الزراعي، والذي تبدأ فعالياته في المقر القديم للجامعة اليوم وحتى 31 أغسطس الجاري، برعاية هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) والجمعية الألمانية للتعاون الدولي GIZ ومبادرة رواد النيل لتشجيع ريادة الأعمال.



وبحسب بيان، الخميس، تفقد الضيوف أجنحة المعرض الذي يشارك فيه 55 شركة في مجالات الصناعات الغذائية، التعبئة والتغليف، الأعلاف الحيوانية، الإنتاج الحيواني، إنتاج الدواجن، الأسمدة و تدوير المخلفات الزراعية، الطاقة المتجددة، ومنتجي الآلات، كذلك الشركات التي تقدم منتجات مستدامة وصديقة للبيئة مثل:البيوجاز، الكومبوست.



وعبر رئيس جامعة سوهاج عن سعادته بالمعرض الذي يساعد في ربط المزارعين المحليين بالشركات والمنشآت العاملة بالمجال الزراعي وأسواق التصدير، وأبدى إعجابه بما حققه مشروع حياة الذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون مع محافظة سوهاج والجامعة خاصة مشاريع الطلبة بالجامعة لإنتاج شتلات زراعية، والمشاريع التي أقحمت المرأة في سوهاج ميادين العمل مثل مشروع الانتاج الداجني ومصانع اللوف.



معرض "أجري تك" هو أول معرض من نوعه في مجال المعارض الزراعية يركز على سلاسل القيمة للحاصلات والصناعات الزراعية المستدامة، وقد أبدى الحضور اهتماما بجناح مشروع "حياة" للتنمية المحلية والذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للتننمية الصناعية (يونيدو) والذي كام بعرض عدد من قصص النجاح في مشروعات تنمية زراعات اللوف وزيادة جودة المحصول وانشاء ورش لتصنيعه، والاهتمام بزراعات البصل وربط المزارعين بشركات التصدير، بالإضافة للجهود في تدريب طلبة المدارس الفنية وكلية الزراعة بجامعة سوهاج على إنتاج شتلات زراعية، ومشروعات تمكين المرأة اقتصاديا من خلال مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، وأخيرا مشروعات التوعية للاستخدام الآمن للمبيدات.



وكشف محمود طه، منظم المعرض، أن المشروع يقام لأول مرة في سوهاج وأن هدفه الأساسي الربط بين مجتمع الأعمال الزراعي وتوفير فرص للقاء الموردين الرئيسيين والعملاء والمؤسسات الداعمة بالحضور من المزارعين من أجل تنمية الزراعات التعاقدية و تشجيع الشركات الناشئة و المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في مجال التصنيع الزراعي ، تدوير المخلفات الزراعية ، كذلك تصدير الحاصلات الزراعية.



وحول اختيارهم سوهاج لإقامة المعرض قال طه أن لدى سوهاج ظهير صحراوي شرقي وغربي مما يفتح مجال للاستصلاح الزراعي وهو ما يتماشى مع مبادرة المليون ونص فدان، بالإضافة إلى تشجيع مشروعات تدوير المخلفات الزراعية في محاولة لتحقيق البرنامج القومي للمخلفات.



أما الدكتور عادل صبري منسق برنامج حياة في سوهاج فقد أشار أن للمشروع جهود كبيرة بالمحافظة للتنمية المحلية المستدامة خاصة التنمية الريفية وتشجيع زراعات هامة مثل البصل والطماطم ومن الضروري تشجيع المستثمرين على الالتفات لتلك الزراعات بالمحافظة التي تمتلك اسما كبيرا في تصدير البصل.



وذكر "صبري" أن مشروع حياة استطاع تقديم نماذج حقيقية وقصص نجاح قوية في مجالات زراعة اللوف وتطوير تصنيعه، بالإضافة للجهود في تدريب المزارعين لتحسين انتاجية البصل وتوفير المياه وتقليل تكاليف الانتاج وادخال أصناف جديدة كالبصل الأحمر الذي يعد من أهم سلاسل القيمة التي تمتلكها المحافظة، الذي يعد من أهم سلاسل القيمة التي تمتلكها محافظة سوهاج و احد أهم المحاصيل المصدرة للخارج.