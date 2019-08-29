ابن تربية رياضية.. رئيس جامعة حلوان يهنئ محمد إيهاب الفائز بذهبية الألعاب الأفريقية

توّج البطل الأولمبي محمد إيهاب الطالب بمرحلة الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية بنين بالهرم جامعة حلوان، بالميدالية الذهبية في منافسات الخطف وزن 81 كجم في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، بعد ما رفع ثقلاً وزنه 160 كجم ليتفوق على جميع المنافسين.





وأعرب الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، عن سعادته بفوز محمد إيهاب أحد أبناء الجامعة بالميدالية الذهبية في هذه الدورة مهنئًا البطل بهذا الفوز المشرف، مشيرًا إلى أن هذا التتويج لا يعد الأول من نوعه له بل سبق أن كرمته الجامعة بعد فوزه ببرونزية بطولة العالم ريو دي جانيرو ٢٠١٦ في رفع الأثقال بالبرازيل، مؤكدًا أن جامعة حلوان تضم العديد من المواهب المميزة والمشرفة وخاصةً كلية التربية الرياضية.





كما أشار رئيس جامعة حلوان إلى أن إنجاز البطل الرياضي محمد إيهاب يضاف إلي سجل إنجازات الرياضة المصرية، ويعد دافعًا قويًا لتحفيز الشباب لرفع علم مصر في المحافل الدولية.



