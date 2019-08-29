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رياضة

داودا لاعب الزمالك ينتقل لطلائع الجيش رسميا

الخميس 29/أغسطس/2019 - 05:13 م
صدى البلد
ملك موسى
نجح مسؤولو نادي طلائع الجيش في التعاقد مع احمد داودا لاعب وسط الزمالك السابق لمدة موسم واحد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

وكان اللاعب رحل عن نادي سموحة بعد توقيعه للفريق السكندري بسبب الخلاف مع مسؤولي سموحة على بعض التفاصيل المادية.

ووقع اللاعب على عقود الانتقال للفريق العسكري في جلسة اليوم في مقر الطلائع.

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