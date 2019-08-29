مسئول كويتي یثمن دور مصر الریادي على المستویین الاقلیمي والدولي

رحب نائب وزیر الخارجیة الكویتي خالد الجارالله بالزیارة الرسمیة المقرر أن يقوم بھا الرئیس عبد الفتاح السيسي لدولة الكويت .



وثمن الجارالله في تصریح لوكالة الانباء الكویتیة (كونا) الدور الریادي الذي تقوم به مصر بقیادة الرئیس عبدالفتاح السیسي على المستویین الاقلیمي والدولي وحرصھا الدائم على الحفاظ على الامن القومي العربي.



وأشار الى ان ھذه الزیارة التي وصفها بالمهمة تأتي بناء على دعوة كریمة من أمير الكويت الشیخ صباح الاحمد الجابر الصباح في اطار التنسیق والتشاور بین البلدین الشقیقین خاصة في ظل الظروف الدقیقة والتطورات المتسارعة التي

تشھدھا المنطقة بما تنطوي علیه من تحدیات ومخاطر حقیقیة على الامن والاستقرار .



وأكد الجارالله تضاعف اھمیة ھذه الزیارة واستحقاقھا في ھذه الظروف موضحا أن التشاور بین قیادتي البلدین یعكس قناعتھما بوحدة

المصیر واعتبار امنھا كل لا یتجزأ.



وأضاف أن الزیارة تمثل في جانب اخر فرصة للبلدین للبحث في اوجه العلاقات الاخویة المتمیزة والتاریخیة بما یحقق لھذه العلاقات التطور والنماء ویخدم مصالح البلدین وشعبیھما الشقیقین.