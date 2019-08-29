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رياضة

زميل محمد صلاح.. أليسون بيكر أفضل حارس في دوري أبطال أوروبا 2019

الخميس 29/أغسطس/2019 - 06:36 م
صدى البلد
أحمد هاني
أختار الاتحاد الأوروبي "يويفا" زميل محمد صلاح وحارس ليفربول أليسون بكير كأفضل حارس في دوري أبطال أوروبا 2019 وذلك على هامش الحفل المقام في مدينة موناكو الفرنسية

وبدأ حفل جائزة أفضل لاعب في أوروبا في تمام السادسة مساء، عبر قناة بي إن سبورت نيوز.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم " يويفا" أعلن القائمة التي تنتافس على جائزة أفضل لاعب في أوروبا، والتي ضمت الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، وليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

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