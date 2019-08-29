ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2020.. سجل محمد صلاح في مواجهات نابولي.. فيديو

الخميس 29/أغسطس/2019 - 07:52 م
محمد صلاح
محمد صلاح
نور عادل
أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا ٢٠٢٠ عن وقوع ليفربول الانجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح في مواجهة فريق نابولي الإيطالي في المجموعة الخامسة.

وستكون مواجهات دور المجموعات لدوري أبطال آروبا ٢٠٢٠ المواجهات السابعة والثامنة لمحمد صلاح امام فريق نابولي الايطالي.

وعلى صعيد الأهداف نجح محمد صلاح في تسجيل هدفين فقط في مرمى نابولي، الاول بقميص روما الإيطالي في فوز فريقه 3-1 بمباراة الدوري نسخة 2016 - 2017

وأضاف محمد صلاح هدفه الثاني بقميص ليفربول في مباراة الموسم الماضي في اياب دور المجموعات والتي أقيمت يوم ١١ ديسمبر وكان هدف تأهل فريق ليفربول الي دور الــ ١٦ لدوري أبطال أوروبا.

وقام محمد صلاح بصناعة هدفين أمام نابولي في مباراتين مختلفتين وحقق فريقه "روما" الفوز بالمباراتين الأولى بهدف نظيف والأخرى 3-1.

بينما انتهت مباراة وحيدة لصلاح أمام نابولي بالتعادل وكانت سلبية بدون أهداف.

بينما سقط صلاح أمام نابولي ثلاث مرات الأولى بقميص فيورنتينا بثلاثية نظيفة والأخرى بقميص روما 1-2 وأخيرا مواجهة الذهاب مع ليفربول بهدف نظيف

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

هندى صبرى تخطف الأنظار بمهرجان فينسيا السينمائي.. صور

رغم الرحيل للجونة.. باسم علي يظهر في الأهلي من جديد

كلام نهائى.. ازارو يرحل عن الأهلى وهذا هو البديل

بث مباشر.. حفل جائزة أفضل لاعب في أوروبا 2019

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر أمام إيطاليا في نصف نهائي كأس العالم للطائرة

بعد أنباء خطبتها.. رجال في حياة منة شلبي خالد يوسف أبرزهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محملة بزيت طعام .. انقلاب جرار بترعه القوصية في أسيوط .. شاهد

شاهد.. احتفال بعثة مصر بتتويج عبد الرحمن عرابي ويسري حافظ بذهبيات الملاكمة

بـ فستان مكشوف الأكتاف.. شاهد.. بوسى شلبى بصحبة محمود حميدة فى سوريا