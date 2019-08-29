بعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2020.. سجل محمد صلاح في مواجهات نابولي.. فيديو

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا ٢٠٢٠ عن وقوع ليفربول الانجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح في مواجهة فريق نابولي الإيطالي في المجموعة الخامسة.



وستكون مواجهات دور المجموعات لدوري أبطال آروبا ٢٠٢٠ المواجهات السابعة والثامنة لمحمد صلاح امام فريق نابولي الايطالي.



وعلى صعيد الأهداف نجح محمد صلاح في تسجيل هدفين فقط في مرمى نابولي، الاول بقميص روما الإيطالي في فوز فريقه 3-1 بمباراة الدوري نسخة 2016 - 2017



وأضاف محمد صلاح هدفه الثاني بقميص ليفربول في مباراة الموسم الماضي في اياب دور المجموعات والتي أقيمت يوم ١١ ديسمبر وكان هدف تأهل فريق ليفربول الي دور الــ ١٦ لدوري أبطال أوروبا.



وقام محمد صلاح بصناعة هدفين أمام نابولي في مباراتين مختلفتين وحقق فريقه "روما" الفوز بالمباراتين الأولى بهدف نظيف والأخرى 3-1.



بينما انتهت مباراة وحيدة لصلاح أمام نابولي بالتعادل وكانت سلبية بدون أهداف.



بينما سقط صلاح أمام نابولي ثلاث مرات الأولى بقميص فيورنتينا بثلاثية نظيفة والأخرى بقميص روما 1-2 وأخيرا مواجهة الذهاب مع ليفربول بهدف نظيف

